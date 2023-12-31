5 أعراض خفية يصدرها جسمك كتحذير لنقص مستويات الكالسيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكالسيوم هو معدن أساسي لصحة الجسم، حيث يؤدي دورًا مهمًا في العديد من العمليات الحيوية، مثل بناء العظام والأسنان، وتنظيم ضربات القلب، وتقلص العضلات، ونقل النبضات العصبية.

في كثير من الحالات، لا تظهر أعراض انخفاض مستوياته بشكل واضح، لذلك من الضروري أن تكون على دراية بالأعراض الخفية التي يصدرها الجسم كتحذير من نقص الكالسيوم، وفقًا لموقع "India times".

- تشنجات عضلية

إحدى العلامات المبكرة لنقص الكالسيوم هو ضعف العضلات، والذي يظهر على شكل تشنجات عضلية متكررة، ويحدث هذا لأن الكالسيوم ضروري لتقلص العضلات بشكل سليم، وانخفاض مستوياته يؤدي إلى ضعف وظيفة العضلات.

- الوخز المستمر والخدر

الكالسيوم ضروري لتوصيل الإشارات العصبية، ونقص الكالسيوم يسبب الشعور بالوخز أو التنميل في أصابع اليدين والقدمين، وذلك نتيجة لحدوث خلل في الإشارات العصبية.

- مشاكل العظام والأسنان

نقص الكالسيوم يعرضك لخطر الإصابة بهشاشة العظام، بالإضافة إلى، يؤدي إلى مشكلات الأسنان مثل ضعف المينا، وتسوس الأسنان، وأمراض اللثة.

- الأظافر الهشة والجفاف

نقص الكالسيوم أحد أسباب الأظافر الهشة، وذلك لأن الكالسيوم ضروري لتكوين الأظافر ونموها، كما يسبب نقص مستوياته جفاف الجلد، وحب الشباب.

- عدم انتظام ضربات القلب

انخفاض مستويات الكالسيوم يمكن أن يسبب عدم انتظام ضربات القلب، والذي يشعر به الشخص على شكل خفقان أو تسارع دقات القلب.

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