هؤلاء الأشخاص ممنوعون من ارتداء الجوارب أثناء النوم.. كارثة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى ارتداء الجوارب أثناء النوم، وذلك للتغلب على برودة القدمين، لكن، هل تعلم أن هناك أشخاصاً ممنوعين من ارتداء الجوارب ليلا أثناء النوم، لما يسببه من مضاعفات صحية لهم، وفقًا لما ورد في موقعي "The health"، و"Timesofindia".

- الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الدورة الدموية:

يُنصح هؤلاء المرضى بتجنب ارتداء الجوارب الضيقة أثناء النوم، وذلك لأنها تؤدي إلى تقييد الدورة الدموية في الساقين، ما يسبب تورماً أو ألماً في هذه المنطقة.

- مرضى حساسية الجلد:

تسبب الجوارب المصنوعة من مواد اصطناعية أو غير مناسبة تهيج الجلد، خاصةً إذا كان الشخص يعاني حساسية الجلد، وتشمل الأعراض مثل: لحكة والاحمرار والتورم.

- الذين يعانون من أمراض القلب:

كما أن النوم بارتداء الجوارب ليلاً له تأثير سلبي على صحة مرضى القلب، حيث تسبب هذه العادة الضغط على أعصاب القدمين، ونتيجة لذلك، يجب على القلب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم، ما يسبب صعوبة في التنفس.

- الذين يعانون من الأرق:

يجب على هؤلاء المرضى تجنب ارتداء الجوارب أثناء النوم، نظرًا لأنها تضغط على أقدامهم وتجعلها أكثر تعرقًا، ما يزيد خطر إصابتهم بالحكة، والأرق الشديد.

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