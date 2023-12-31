قبل ساعات من 2024.. خبيرة أبراج تكشف مفاجأة لبرجي الحمل والثور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في بداية كل عام، يحرص الكثير من الأشخاص على معرفة توقعات الأبراج الخاصة بهم، وذلك بهدف التخطيط للعام الجديد واتخاذ القرارات المناسبة.

وذكرت خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصائح مهمة وتحذيرات لمواليد برجي الحمل والثور في 2024، وذلك خلال استضافتها ببرنامج "البيت بيتك"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، والمُذاع على قناة "ETC":

قالت عبير: "عام 2024 بالنسبة لمواليد الحمل سنة القيادة وإدارة المواقف، حيث لديهم فرصة كبيرة لإنشاء مشروعات ناجحة، وذلك بفضل وجود كوكب (بلوتو) في منزل المشروعات، والذي يرمز إلى القوة والقدرة على الإنجاز".

وتابعت: "كما يحصل مولود هذا البرج أيضًا على دعم كبير من رؤساء العمل، ما يساعده على تحقيق أهدافه، كما سيتمكن من توسيع علاقاته الاجتماعية".

وأضافت: "على الرغم من الفرص الذهبية التي سيحظى بها مواليد برج الحمل في 2024، إلا أنهم بحاجة إلى توخي الحذر، يجب عليهم الحفاظ على سرية خططهم المستقبلية، وعدم البوح بها لأي شخص".

بالنسبة لأصحاب برج الثور، قالت عبير: "يشعرون بالتمرد والرغبة في التغيير في العام الجديد، وذلك بسبب وجود كوكب (أورانوس) في برجهم، حيث يرمز إلى الرغبة في التحرر من القيود والروتين".

واستكملت: "ينتظر مواليده بداية عام 2024 مليئة بالحظ والفرص غير المتوقعة، وذلك بسبب وجود كوكب (المشتري) في برجهم، لذا عليهم استغلال الفرص التي ستتاح لهم، حيث سيحققون مكاسب مالية واستقرارًا عاطفيًا".

ونصحت خبيرة الأبراج: "أصحاب برج الثور عليهم الحذر من التبذير، وعدم إنفاق الأموال على أشياء غير ضرورية، كما عليهم الاهتمام بعملهم وبذل أقصى جهد لتحقيق النجاح".

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