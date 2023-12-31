نوة رأس السنة تضرب الإسكندرية اليوم.. 6 نصائح مهمة لكبار السن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في كل عام تأتي نوة رأس السنة في نهاية ديسمبر، تجعل الطقس في الإسكندرية ممطرًا ومصحوبًا برياح لطيفة، وأحيانًا رعدية؛ ويكون هذا الطقس في أغلب الأوقات عائقًا لخروج الناس، كما يمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية بالنسبة لكبار السن مع التقلبات في حالة الطقس، والذين يحتاجون إلى بعض النصائح الضرورية، منها الحرص على الأطعمة التي تزود الجسم بالطاقة وتعزز المناعة، وأيضًا البعد عن النوافذ في وقت الأمطار وغيرها من إرشادات السلامة التي يجب اتباعها سواء كانوا بالخارج للاحتفال أو مكثوا في المنزل بحسب ما نشره موقع «comfort keepers» البريطاني.

نصائح مهمة لكبار السن في ظل الطقس

وبحسب الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية منها «الإسكندرية- بلطيم- دمياط- بورسعيد»، ومناطق متفرفة من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، مما يعني بداية نوة رأس السنة، والتي يمكن أن تشكل خطورة على كبار السن الذين يخرجون للاحتفال، وفيما يلي دليل سريع لحماية كبار السن حول منازلهم وعندما يكونون بالخارج:

- قم بتوفير أرقام هواتف جميع شركات المرافق بما في ذلك الكهرباء والغاز والمياه.

- قم أيضًا بتضمين أرقام الطوارئ مثل قسم الإطفاء والشرطة والطبيب ومقدم الرعاية المنزلية.

- تأكد من تجهيز كبار السن بمصابيح يدوية وراديو يعمل بالبطارية، وذلك إذا كانوا خارجين للاحتفال بليلة رأس السنة.

- يجب على كبار السن تخزين البطانيات الدافئة والأطعمة غير القابلة للتلف.

- إذا كان الجو باردًا أو رطبًا، فارتدوا عدة طبقات من الملابس، بما في ذلك القبعة.

- يجب فحص غاز الكيروسين المتسرب من السخانات الكهربائية، لأنه يمكن أن يتسبب في حريق.

الحماية من التسمم

ويجب الحذر عند استخدام مواقد الحطب للتدفئة، إذ يمكن أن ينتج عنها غاز أول أكسيد الكروبن، والذي يمكن أن يتسبب في تسمم لكبار السن، بحسب الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، بسبب حرق الخشب والغاز الطبيعي والكيروسين وأنواع الوقود الأخرى في دفاية البيت، وتركها مشتعلة طوال الليل، وهو غاز قاتل لا يمكن لأحد رؤيته أو شمه ما لم يتم تهوية المواقد ومواقد الحطب والغاز وأجهزة الغاز وتنظيفها واستخدامها بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تتسرب كميات خطيرة من أول أكسيد الكربون وتسبب فشل تنفسي يؤثر بشكل أكبر على كبار السن.