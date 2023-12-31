بعد إصابة ابن فنان شهير.. تحذير من الإفراط في تناول المقرمشات الحارة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإفراط في تناول المقرمشات الحارة، يؤثر سلبًا على صحة الأطفال، بسبب احتوائها على دهون مهدرجة، بالإضافة إلى الألوان الصناعية، التي تعمل على احتفاظ المياه بالجسم، وتؤدي إلى التهابات شديدة بالمعدة، وهو ما حدث مع ابن فنان شهير.

تعرض ابن الفنان شريف إدريس، لآلام شديدة في البطن، نتيجة تناوله للمقرمشات الحارة بالمدرسة، وبعد تعرضه للفحص الطبي تبين وجود التهابات شديدة بمعدته، بحسبما قاله شريف إدريس، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «عمر ابني وهو نايم بالليل قام على صرخة واحدة وعياط وماسك بطنه، وبيتألم بشكل غير طبيعي، والحمد لله يتعافى».

تأثير المقرمشات الحارة على صحة الأطفال

تؤثر المقرمشات الحارة على صحة الأطفال بشكل سلبي، إذ يتم تصنيعها على درجات حرارة عالية، تؤدي إلى تكوين مواد ضارة جدًا بالصحة، بالإضافة إلى احتوائها على دهون مهدرجة، ترفع من مستوى الكوليسترول الضار، وتقلل الكوليسترول النافع، وتزود الدهون الثلاثية في الدم، بحسب حديث الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية تغذية بجامعة عين شمس.

تؤدي المقرمشات الحارة إلى زيادة الوزن

تعمل المقرمشات الحارة على حدوث ترسبات بالشرايين، وترفع ضغط الدم، وتعمل على زيادة الوزن، وتعد الألوان الصناعية ومركبات النكهة، التي تُضَاف لإعطاء طعم مميز، مواد كيماوية وصناعية بالأصل، وتحتوي على نسبة ملح، تؤدي إلى احتفاظ الجسم بالمياه.

وبحسب «الحوفي» فإن الملح الزائد بالمقرمشات، يعمل على رفع الضغط، وتحتوي الأطعمة الصناعية على جلوتنات أحادية الصوديوم، واستخدامه بنسب عالية يضر بصحة الأطفال.

ماذا يحدث عند الإفراط في تناول المقرمشات الضارة؟

يأكل بعض الأطفال من المقرمشات الضارة بنسب كبيرة، والاستمرار في ذلك يؤدي إلى زيادة الضرر، لذا يجب الاتجاه إلى البدائل الصحية، لتجنب المخاطر الصحية من التهابات وحساسية بالجسم وعسر الهضم وتلبك معوي.