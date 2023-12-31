4 علامات تكشف نقص فيتامين D في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

فيتامين د، المعروف أيًضا باسم "فيتامين أشعة الشمس"، هو أحد أهم العناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز المناعة، كما أنه مهم أيضا لصحة العظام والعديد من الوظائف المهمة الأخرى في جميع أنحاء الجسم.

وعلى الرغم من أن العديد من الأطعمة مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان تحتوي على هذا الفيتامين، فمن الصعب الحصول على ما يكفي منه خلال النظام الغذائي، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

علامات وأعراض نقص فيتامين د:

الإصابة بالمرض بشكل متكرر :

إذا كنت تصاب بالمرض بشكل متكرر، فقد يشير ذلك إلى تقص فيتامين د، وذلك لأن من أهم أدواره هو دعم صحة المناعة، مما يساعدك على درء الفيروسات والبكتيريا.

يتفاعل فيتامين د بشكل مباشر مع الخلايا المسؤولة عن معالجة الالتهابات، لذا إذا كنت تمرض في كثيرا وخاصة بنزلات البرد أو الأنفلونزا، فإن مستوياته لديك ستكون منخفضة بشكل خطير.

بالإضافة إلى وجود صلة بين النقص والتهابات الجهاز التنفسي، والعديد منها إذا لم يتم علاجه بشكل جيد في الوقت المناسب يمكن أن يكون قاتلا.

آلام العظام:

إذا كان هناك نقص في فيتامين د في جسمك، فقد تعاني من آلام شديدة في العظام، فمن المضاعفات الصحية المرتبطة بنقصه تشمل لين وهشاشة العظام، والكساح وألم مزمن في المفاصل والظهر والكسور.

وفيتامين د يساعد في الحفاظ على صحة العظام عن طريق تحسين امتصاص الجسم للكالسيوم..

اكتئاب:

نقص فيتامين د يرتبط بالاكتئاب والقلق، خاصة لدى كبار السن.

سقوط الشعر:

نقص العديد من العناصر الغذائية يمكن أن يسبب تساقط الشعر ويؤثر بشكل كبير على صحة الشعر ، ومع ذلك، في حين أن التوتر هو من بين الأسباب الأكثر شيوًعا، إلا أن تساقط الشعر الشديد يمكن أن يعزى إلى نقص فيتامين د في الجسم .

كما إن انخفاض مستويات فيتامين د يسبب داء الثعلبة، وهو مرض مناعي ذاتي يتميز بتساقط الشعر الشديد

ما الذي يسبب نقص فيتامين د؟

في حين أنه قد لا يكون هناك سبب واحد لعدم كفاية فيتامين د، فقد يكون نقصه بسبب بعض الظروف الأساسية أو عوامل نمط الحياة، أو التعرض القليل لضوء الشمس طوال العام.

علاج نقص فيتامين د:

يجب على الأشخاص إجراء اختبار لمستويات فيتامين د لديهم بشكل متكرر، وخاصة الأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم في الداخل دون التعرض لأشعة الشمس الكافية، وكبار السن.

ومن المهم أيضا التعرض لأشعة الشمس حوالي ٣٠ دقيقة يوميا للحصول على أقصى قدر من امتصاص فيتامين د.

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