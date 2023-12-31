هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت الجبنة القديمة "المش".. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الجبنة القديمة "المش" من الأطباق المصرية التقليدية التي يعشقها كثيرون، كما أنها مصدر جيد للبروتين والكالسيوم، وتحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الأخرى.

وعلى الرغم من فوائدها إلا أن الإفراط في تناولها يهدد صحتك، وفقا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365".

الفوائد:

-الجبنة القديمة تحتوي على البروتينات، لذا فهي تمد الجسم بالطاقة وتقوي المناعة وتساعد على بناء الكتلة العضلية.

-غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة وبعض المعادن والفيتامينات.

-تحتوي على الكالسيوم والفوسفور المفيد للأسنان والعظام.

-تحتوي على فيتامين أ و ب المركب.

خطورة الإفراط:

تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، ومن ثم فهي ضارة لمرضى ضغط الدم.

-تسبب زيادة نسبة الأملاح بالجسم.

- اضطرابات في الجهاز الهضمي.

الأشخاص الممنوعون:

مرضى ضغط الدم المرتفع.

مرضى الكلى.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأكل

-الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن.

الكمية المسموح بتناولها:

ينصح بتناول ملعقة كبيرة من الجبنة القديمة "المش" تساوي حوالي ٦٠ سعراً حرارياً.

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