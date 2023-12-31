10 أعراض خادعة للسرطان.. احذر تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يطلق على السرطان "القاتل الصامت" بسبب غموض أعراضه أحيانا، لكن الكشف المبكر يمكن أن يحسن النتائج إلى حد بعيد، لذا يعد التعرف على العلامات التحذيرية أمرًا بالغ الأهمية للتدخل في الوقت الملائم.

يمكن أن يؤدي التقييم الطبي والاختبارات التشخيصية في الوقت المناسب إلى التشخيص المبكر ونتائج العلاج الأفضل.

فيما يلي 10 علامات للسرطان لا ينبغي تجاهلها أبدًا، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

فقدان الوزن غير المبرر:

فقدان الوزن غير المتوقع وغير المبرر، خاصة إذا تجاوز 5% من إجمالي وزن الجسم خلال فترة قصيرة، يمكن أن يكون علامة تحذيرية لأنواع مختلفة من السرطان، يمكن للخلايا السرطانية أن تغير عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يؤدي إلى فقدان الوزن حتى في حالة عدم إجراء تغييرات على نظامك الغذائي أو ممارسة التمارين الرياضية، لذا إذا لاحظت فقدانًا كبيرًا في الوزن دون سبب واضح، فمن الضروري استشارة الطبيب.

التعب المستمر:

في حين أن التعب هو أحد الأعراض الشائعة لمختلف الحالات، إلا أنه إذا كان مستمرا وغير المبرر يمكن أن يكون مؤشرا على مشاكل صحية أساسية، بما في ذلك السرطان.

في كثير من الأحيان، لا يتحسن التعب المرتبط بالسرطان مع الراحة وقد يتعارض مع الأنشطة اليومية، لذا إذا وجدت نفسك متعبًا باستمرار على الرغم من النوم والراحة، فمن الضروري مناقشة هذا العرض مع الطبيب المختص.

تغيرات في الجلد:

يجب مراقبة التغيرات في الجلد، مثل ظهور شامات جديدة، أو التغيرات في حجم أو شكل أو لون الشامات الموجودة، أو تطور نمو غير عادي في الجلد، يمكن أن تكون علامات على سرطان الجلد أو الأورام الخبيثة التي تؤثر في الأعضاء الأخرى.

تعد فحوصات الجلد المنتظمة لأي تغييرات مثيرة للقلق أمرًا ضروريًا للكشف المبكر والعلاج.

الألم المستمر:

في حين أن الألم هو عرض معقد يمكن أن ينشأ من حالات مختلفة، قد يكون الألم المستمر الذي لا يتحسن باستخدام الأدوية المتاحة دون وصفة طبية أو التغيرات في مستويات النشاط علامة على الإصابة بالسرطان، لذا من الضروري الانتباه إلى موقع الألم ومدته وخصائصه.

تغيرات في عادات الأمعاء أو المثانة:

يمكن أن تكون التغيرات في عادات الأمعاء أو المثانة، مثل الإمساك المستمر أو الإسهال أو الدم في البراز أو البول، مؤشرا على الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو المثانة أو البروستاتا، لذا من الضروري توخي الحذر بشأن أي تغييرات كبيرة ومستمرة في هذه الوظائف الجسدية والإبلاغ عنها فورا إلى الطبيب.

السعال المستمر أو بحة في الصوت:

السعال المستمر أو بحة في الصوت التي تستمر لأكثر من بضعة أسابيع يمكن أن تكون علامة تحذيرية لسرطان الجهاز التنفسي أو الحلق، وفي حين أن السعال غالبا ما يرتبط بالتهابات الجهاز التنفسي، إذا استمرت الأعراض دون تحسن أو تفاقمت، فإن الأمر يستحق المزيد من التحقيق.

ويجب على المدخنين والأفراد الذين لديهم تاريخ من التدخين أن يكونوا منتبهين على نحو خاص لأعراض الجهاز التنفسي.

صعوبة البلع:

يمكن أن تكون صعوبة البلع، والمعروفة أيضًا باسم "عسر البلع"، أحد أعراض سرطان المريء أو الحلق، لذا إذا كنت تعاني من صعوبة مستمرة أو ألما في البلع، أو إحساسًا بالتصاق الطعام، فمن الضروري استشارة الطبيب.

تغيرات في أنسجة الثدي:

تعتبر تغيرات الثدي أمرًا بالغ الأهمية للمراقبة لكل من الرجال والنساء، كما أن ظهور كتل جديدة، أو تغيرات في حجم أو شكل الثدي، أو إفرازات من الحلمة (بخلاف حليب الثدي)، أو تغيرات في جلد الثدي يمكن أن تكون مؤشرا على الإصابة بسرطان الثدي.

تعتبر الفحوصات الذاتية المنتظمة وتصوير الثدي بالأشعة السينية للنساء ضرورية للكشف المبكر، ويجب على الرجال أيضًا أن يكونوا على دراية بأي تغييرات في أنسجة الثدي وطلب المشورة الطبية في حالة ملاحظة أي تشوهات.

عسر الهضم المستمر أو حرقة المعدة:

في حين أن عسر الهضم أو حرقة المعدة أمر شائع في بعض الأحيان، إلا أن الأعراض المستمرة يمكن أن تشير إلى الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي، مثل سرطان المعدة أو المريء.

وإذا كنت تعاني من عدم الراحة المستمرة أو الانتفاخ أو حرقة المعدة، خاصة إذا لم تتحسن مع تعديلات نمط الحياة أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، فمن الضروري استشارة الطبيب المختص لإجراء تقييم شامل.

التغيرات في أنماط الدورة الشهرية:

بالنسبة للنساء، قد تكون التغيرات في أنماط الدورة الشهرية، مثل عدم انتظامها، أو النزيف الشديد بشكل غير عادي، علامة على الإصابة بسرطانات نسائية، بما في ذلك سرطان المبيض أو الرحم.

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