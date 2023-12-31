"غنى له عمرو دياب".. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد الحوت في 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع اقتراب عام 2024، يستعد الكثيرون لاستقباله بأمل وتفاؤل، وينتظرون تنبؤات الفلك وتوقعات الأبراج عن حظهم في العام الجديد.

وفي السطور التالية، نقدم لكم توقعات عبير فؤاد لمواليد برج الحوت في عام 2024، على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

قالت عبير خلال استضافتها ببرنامج "البيت بيتك"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، والمُذاع على قناة "ETC": "مواليد الحوت أمام عام مليء بالتحديات، ولكنهم قادرون على تحقيق الانتصارات والنجاحات بفضل الدعم الذي سيتلقونه من كوكب المشتري".

وتابعت: "يعيش مواليد الحوت عامًا عاطفيًا مستقرًا وممتعًا، حيث يجدون الحب والدعم من شركاء حياتهم، كما يشعرون برغبة أكبر في التعبير عن مشاعرهم ومشاركة حياتهم مع الآخرين".

ونصحت خبيرة الأبراج: "يجب على هؤلاء الأشخاص الاهتمام بصحتهم جيدًا، والمتابعة المنتظمة مع الطبيب، وعدم إهمال أي عارض صحي، لتجنب الوقوع في مضاعفات خطيرة".

وأضافت: "على مواليد الحوت التأني قبل الدخول في أي علاقة عاطفية، والتعرف على الشخص بشكل أفضل، وفهم ما إذا كان الشخص مناسبًا لهم أم لا".

واستكملت: "كما أنهم أمام عام يتمتعون فيه بفرصة زيادة مكاسبهم وأرباحهم، وذلك من خلال العمل الجاد والمثابرة، واستغلال الفرص المتاحة".

برج الحوت هو أحد الأبراج المائية، ومواليده هم الذين وُلدوا في الفترة من 19 فبراير - 20 مارس، ويتسمون بالعديد من الصفات، مثل: الرومانسية، والإبداع، والكرم الشديد، بالإضافة إلى، ثقة عالية بالنفس.

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