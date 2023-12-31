حسام موافي يحذر من مشاهدة أفلام الرعب.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أفلام الرعب هي نوع من الأفلام التي تُثير الخوف والقلق لدى المشاهدين، وذلك من خلال استخدام مشاهد عنيفة أو دموية أو مرعبة، كما أنها تجذب ملايين المشاهدين من الأعمار جميعهم، ومع ذلك، حذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من مشاهدة أفلام الرعب، لما تسببه من آثار سلبية على الصحة العقلية والنفسية.

قال موافي خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "أفلام الرعب تتسبب تغيرات في وظائف الجسم".

وتابع: "كما تعمل أفلام الرعب على تنشيط غدة في الجسم تقع أعلى الكلى لا تعمل إلا عند تعرض الشخص لأحداث غير متوقعة كالصدمة".

وأضافت: "وهذه الغدة تجعل الإنسان مستعدا للانفعال، وهو استجابة طبيعية للجسم عند الشعور بالخوف أو الغضب، ويؤثر في جميع أجهزة الجسم أيضًا، وهناك نوعان حاد مؤقت وآخر مزمن مستمر".

وأوضح موافي: "الانفعال المستمر يُضعف الجسم، ويُرفع الضغط دون أن تشعر، بالإضافة إلى، في بعض الحالات يؤدي إلى نزيف في المخ".

ونصح أستاذ طب الحالات الحرجة: "الانفعال أمر طبيعي، ولكن يجب أن تكون متحكمًا فيه، خاصًة إذا كنت من أسرة لديها تاريخ مرضي في السكر وأمراض القلب، لذا يجب عليك الانتباه لصحتك جيدًا، يمكنك أن تنفعل، ولكن لا تبالغ في ذلك حتى لا تتعرض لمضاعفات صحية خطيرة".

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