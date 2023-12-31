وجبة شهيرة بين الأكثر بحثا على جوجل لعام 2023.. «حضريها في 10 دقايق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال عام 2023 انتشرت الكثير من الترندات المتعلقة بالأشخاص، الأماكن وحتى الوجبات، ومن بين الأكلات التي كانت في الأكثر بحثًا بحسب الموقع الرسمي لمؤشرات البحث العالمي «جوجل» طريقة عمل السجق، وعند التطرق لمعرفة طريقة عمل السجق سواء العادي أو الإسكندراني لا يستغرق الأمر أكثر من 10 دقائق، فهو من الوجبات المهمة في العزومات ووجوده مهم لدى العديد من الأسر، وبجانب سهولة تحضيره يحبه الأطفال بسبب طعمه المميز، ومع تصدر طريقة عمل السجق مؤشرات بحث جوجل، زاد معه نسبة بحث الناس عن طريقة عمل الصلصة.

طريقة عمل السجق الإسكندراني

- كيلو سجق.

-2 بصلة متوسطة.

-2 فص ثوم.

-2 حبة فلفل حار.

-2 حبة فلفل رومي.

-2 حبة طماطم.

-2 ملعقة سمنة.

- ملعقة صلصة.

طريقة التحضير

وفي طريقة عمل السجق الإسكندراني بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، أولًا توضع السمنة على النار ويقطع عليها البصل حتى يذوب، ثم يضاف الثوم المقطع قطعا صغيرة.

- يضاف السجق المقطع ثم يضاف الفلفل الحار عند اقتراب الطماطم المقطعة من السوى والفلفل الرومي وتقلب جيدًا.

- ثم في الخطوة التالية لعمل السجق الإسكندراني تخفض النار ثم يتبل السجق بالملح والفلفل ثم يرفع ويوضع في طبق التقديم.

طريقة عمل السجق البلدي

- كيلو لحم ضأن من الفخذ.

- ربع كيلو لية مقطعة قطع صغيرة.

- كسبرة مدقوقة.

- نصف فنجان خل.

- أمعاء كرشة ضأن متوسطة.

- قليل من البهار والملح والفلفل.

طريقة عمل السجق البلدي

- لعمل السجق البلدي، أولًا نظفي شحم الأمعاء بقدر المستطاع ثم تغسل جيدا وتقلب باليد أو بوضعها في طرف صنبور الماء ثم يفتح فيساعد اندفاع الماء إلى قلب الأمعاء.

- في الخطوة التالية توضع في مصفاة وترش بالماء وتدعك بخفة للتخلص من المادة المخاطية ثم تشطف جيدا، ثم تغسل الأمعاء بالدقيق والملح والصابون حتى ينظف تماما ويشطف جيدا ثم يقلب ثانية ويعاد تنظيفه.

- بعد ذلك يفرم اللحم وتوضع معه اللحمة والكسبرة ونصف فنجان الخل، ويتبل الخليط جيدا بالملح والفلفل والبهارات، وبعدها تحشي الأمعاء بالخليط السابق باستعمال قمع خاص بذلك يضغط باليد على الأمعاء المحشوة على أبعاد متساوية قدرها 8 و10 سم لعمل فراغ دون حشو.

- لفي الأمعاء لتكوين حلقة أشبه بالسلسلة وتكرر العملية.

- يعلق السجق في مكان متجدد الهواء حتي يجف من 6 إلى 12 ساعة ثم يلف ويحفظ في الثلاجة ويستعمل مع مراعاة عدم تركه فترة طويلة.