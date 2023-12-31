ماذا يحدث للمرأة عند الإفراط في تناول «الأسبرين» بعد سن الأربعين؟.. طبيب يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك بعض العادات الخاطئة التي تؤثر سلبًا على صحة المرأة، بعد تخطيها سن الـ40، منها تناول «الأسبرين» بكثرة، دون استشارة الطبيب المختص، ما يؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة أبرزها الفشل الكلوي، والإضرار بصحة الكبد، وغيرهما على المدى الطويل.

تناول «الأسبرين» بإفراط للمرأة بعد تخطي سن الأربعين، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة، منها قرحة في المعدة، والفشل الكلوي والإضرار بالكبد، وقد تتفاقم هذه المشكلات على المدى الطويل، لذا لا يجب تناول أي دواء أو مضاد حيوي إلا عند الضرورة، وباستشارة الطبيب المختص، بحسب الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة.

درجة تكسير الخلايا للمرأة بعد سن الـ35

تعد درجة تكسير الخلايا للمرأة بعد سن الـ35، أعلى من إنتاج الخلايا الجديدة، لذا يجب الحفاظ على أجهزة الجسم بأمان، وإجراء فحوصات كل 6 أشهر: «مينفعش المرأة تاخد الأسبرين على طول، كل لما تتعب أو تحس بأي أعراض، لأن دا يضر بصحتها».

نصائح للمرأة بعد تخطي سن الـ35

هناك بعد النصائح التي يجب أن تتبعها المرأة، بعد تخطيها سن الـ40، عوضا عن إفراطها في تناول «الأسبرين»، منها الحصول على فيتامين «د»، وتناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على هذا الفيتامين، والتعرض للشمس لمدة ثلث ساعة بشكل يومي، وإجراء التحاليل والفحوصات لمعرفة الفيتامينات الناقصة بالجسم.

ونصحت «عبدالوهاب» بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والزبادي، وممارسة الرياضة لمدة ثلث ساعة يوميًا، أو اللجوء إلى السير إذا كانت تعاني مشكلة صحية، تمنعها من ممارسة الرياضة، لأن ذلك يساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم.

تحذير من الإفراط في تناول السكريات والمقليات

وتحذر «عبدالوهاب» من الإفراط في تناول السكريات والمقليات والمياه الغازية، لأنها تعمل على زيادة الوزن، وعدم الجلوس لفترات طويلة بدون حركة، وتناول المياه باستمرار، كوب كل ساعة لتنشيط الوظائف الحيوية.