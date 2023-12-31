لن تتوقعها.. عادة تفعلها في نهاية الاستحمام تخلصك من الوزن الزائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

فقدان الوزن هو هدف يسعى إليه الكثير من الأشخاص، ويوجد عديد من الطرق لتحقيق هذا الهدف، منها اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول المكملات الغذائية.

وهناك طريقة أخرى بسيطة تساعدك على فقدان الوزن، وهي القيام بشيء معين في نهاية الاستحمام، وفقًا لطبيبة العلاج الطبيعي البريطانية جانين بورينج، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

أوضحت جانين: "يجب عليك إنهاء الاستحمام بالماء البارد، خاصة على الرأس والصدر، حيث يساعد على تنشيط مستقبلات اللبتين، ما يؤدي إلى انخفاض مقاومة اللبتين، وهو أمر مهم لتحقيق التوازن بين الهرمونات وتعزيز فقدان الوزن".

وتابعت: "القيام بذلك يساعد أيضًا في إنقاص الوزن، وهو أمر ضروري للعصب المبهم، حيث يساعد إنهاء الاستحمام بالماء البارد ينشط الجهاز العصبي السمبتاوي، ما يؤدي إلى الاسترخاء وتحسين المزاج وتقليل القلق والتوتر".

بالإضافة إلى أهمية إنهاء الاستحمام بالماء البارد، حذر طبيب الأمراض الجلدية الأمريكي جون زاد من خطأ شائع آخر يمكن أن يضر ببشرتك، وهو استخدام الصابون المضاد للبكتيريا.

قال الدكتور زاد: ""ليفة الاستحمام هي بيئة مثالية للبكتيريا، والتي يمكن أن تنتقل إلى بشرتك عند استخدامه، ومن ثم، تسبب التهابات الجلد والعدوى، خاصة إذا كنت تستخدم ليفة قديمة أو متسخة".

وتابع: "عليك التخلص من الليفة فورا، واستخدم يديك عند غسل جسمك، سيساعدك ذلك على الحفاظ على بشرتك نظيفة وصحية".

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