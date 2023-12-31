«لو معاكي 50 ألف جنيه».. مشروع منحل عسل مربح فوق سطح المنزل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يُعد مشروع المنحل من المشروعات المناسبة لربات البيوت، إذ يمكن إدارته فوق سطح المنزل، بحيث لا يتطلب الخروج من المنزل، وقضاء وقت طويل، ويمكن البدء بمبلغ مالي بسيط، كطريقة جديدة للاستثمار، تزداد مع زيادة الأرباح.

يمكن استغلال سطح المنزل في إدارة العديد من المشروعات المربحة، منها مشروع المنحل، أو تربية النحل والحصول على العسل وبيعه، وهو من المشروعات التي تناسب الفئات جميعها، لذا يمكن أن تعتبره المرأة تجربة للاستثمار، والبدء بمبلغ بسيط يتراوح بين 20 إلى 50 ألف جنيه، لذلك يعتبر للفئات جميعها، بحسب السيد خضر، خبير اقتصادي لـ«الوطن»، قائلًا: «ست البيت تقدر تعمل المشروع بمبلغ بسيط، مش لازم يبقى معاها ميزانية ضخمة».

خطوات تنفيذ مشروع المنحل

هناك عدة خطوات لتنفيذ مشروع المنحل، وذلك بإنشاء عدة وحدات، تحتوي على مجموعة من الخلايا، التي تعمل على تغذية النحل حتى يتكاثر بنسبة كبيرة دون أي عوامل بشرية، ويعد هذا المشروع من المشروعات الاقتصادية غير المكلفة، لأن تكلفتها قد لا تتخطى 5 أو 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أن المكان الذي يُنْشَأ المشروع عليه بالمنزل، ولا يتطلب دفع إيجار، بحسب «خضر».

أرباح مشروع المنحل

أما عن أرباح مشروع المنحل فإنها تتزايد إلى حد بعيد، خاصة وأن أسعار عسل النحل ترتفع من وقت لآخر، وقد يصل سعر الكيلو إلى 150 جنيها، أما سعر الكيلو من غذاء ملكات النحل يتخطى الـ500 جنيه، ولكي تجني صاحبة المشروع أرباحًا كبيرة من فترة لأخرى، يمكنها بدء المشروع بـ50 ألف جنيه، ويصل الربح إلى 15 ألف جنيه في الشهر: «كل ما تم الاستثمار بمبلغ كبير في المشروع، كل ما كانت الأرباح كبيرة جدًا، خاصة وإن أسعار العسل في تزايد».