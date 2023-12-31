سعرها أكثر من 12 مليون دينار.. عراقية تفاجئ كلبها بهدية غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، فاجأت سيدة عراقية كلبها الخاص بهدية غير متوقعة، سعرها أكثر من 12 مليون دينار.

وفي الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أهدت عراقية، كلبها "كوكو"، قلادة ذهبية بقيمة 12 مليون و700 ألف دينار عراقي، بمناسبة عيد ميلاده.

وظهرت العراقية وهي تشتري قلادة من الذهب الخالص لكلبها بقيمة 12 مليون و700 ألف دينار عراقي، فيما قال البائع، إن القلادة تنتمى لنوع الذهب التركي، ويبلغ سعرها 12 مليون و700 آلف دينار عراقي.

شاهد الفيديو من هنا

8 علامات تشير أنك مصاب بالسكري وأنت لا تدري

ظن أنه مصاب بالإنفلونزا فانتهى به الأمر بسرطان مميت- احذر الأعراض

القبض على شاحنات برتقال وبطاطا وسجن مالكيها 34 عاماً لهذا السبب

"مُعجزة".. سيدة تعود للحياة بعد 40 دقيقة من الموت.. وهذا ما شعرت به

"حظهم قليل".. 5 أبراج تواجه خسائر وأزمات مالية الفترة القادمة