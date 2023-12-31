خاطر بحياته.. رجل يختبئ في مكان غير متوقع بطائرة متجهة إلى فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تمكن مسافر "خلسة" اختبأ في جهاز الهبوط لطائرة تحلق من الجزائر إلى فرنسا من البقاء على قيد الحياة، خلال رحلة استغرقت ساعتين ونصف الساعة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، قالت السلطات الفرنسية إنه تم اكتشاف رجل مختبئ في حجرة الهبوط بطائرة تجارية أقلعت من الجزائر إلى باريس مصابا بانخفاض شديد في درجة حرارة الجسم لكنه على قيد الحياة.

وكانت الطائرة قادمة من مدينة وهران بغرب الجزائر وهبطت في مطار أورلي بباريس في منتصف الصباح، وقال ممثلو الادعاء إنه تم العثور على الرجل المجهول على قيد الحياة أثناء الفحص الفني لطائرة الخطوط الجوية الجزائرية بعد هبوطها.

وتم نقل الرجل، الذي يعتقد أنه في العشرينيات من عمره، إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وقال مصدر من المطار، إنه "في حالة تهدد حياته بسبب انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم".

وأضاف أنه لم يكن معه بطاقة هوية، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

ويواجه المسافرون خلسة في غرف القيادة غير المضغوطة وعنابر الشحن بالطائرات ظروفًا قاسية، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما بين -50 درجة مئوية و -60 درجة مئوية، كما يواجه المسافرون خلسة نقص الأكسجين أثناء صعود الطائرة إلى ارتفاع التحليق الذي يتراوح بين 30 ألف إلى 40 ألف قدم.

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