طريقة سحرية لتناول البطاطس دون ارتفاع مستويات السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البطاطس من الأطعمة الصحية التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، كما أن مجرد إضافتها يمكن أن يضيف فوائد إلى أي وجبة، ولكن كمية النشا ومؤشر نسبة السكر في الدم فيها قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات السكر للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

لماذا البطاطس ممنوعة بشكل صارم في مرض السكري؟

غالبًا ما تعتبر البطاطس من الأطعمة التي يجب تناولها باعتدال خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم GI البالغ 20، والذي له تأثير سريع على مستويات السكر في الدم.

ويمكن أن تتحلل البطاطس بسرعة إلى الجلوكوز، مما يؤدي إلى زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن دون التسبب في ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم، إذا تم إعدادها واستهلاكها بطريقة مدروسة.

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية تناول البطاطس دون التسبب في ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، وفق ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

طرق الطبخ مهمة:

يمكن أن تُحدث طريقة طهي البطاطس فرقًا كبيرًا في مذاق البطاطس والأهم من ذلك في الجانب الصحي.

ووفقا لخبراء الصحة، هناك طرق قليلة للطهي يمكن أن تؤثر بشكل فعال على القيمة الغذائية للبطاطس.

الخبز والتحميص:

يساعد خبز أو تحميص البطاطس في درجات حرارة معتدلة على الاحتفاظ بقيمتها الغذائية دون التسبب في ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم.

الغليان:

إن غلي البطاطس وتركها لتبرد قبل تناولها يمكن أن يقلل من تأثير نسبة السكر في الدم.

التبخير:

يعد التبخير طريقة أخرى يمكن أن تساعد في الحفاظ على المحتوى الغذائي وتقليل التأثير على نسبة السكر في الدم.

تتحد مع الألياف والبروتين:

قم بإقران البطاطس بالأطعمة الغنية بالألياف والبروتين، على سبيل المثال، قم بإضافة الخضروات أو البقوليات أو مصادر البروتين الخالية من الدهون لإبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات.

السيطرة على جزء مدروس:

يمكن أن يساعد استهلاك أجزاء صغيرة من البطاطس في التحكم في مستويات السكر في الدم.

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