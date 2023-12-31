«حاورت الشعراوي والغزالي».. 7 معلومات عن الإعلامية الراحلة كاريمان حمزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سيطرت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة، بعد صراع طويل مع المرض، صاحبة تاريخ في تقديم البرامج الدينية يمتد إلى 29 عامًا، إذ تربت أجيال عديدة على برنامجها الديني، الذي كانت تقدمه بصوتها المميز ووجهها الملائكي.

أعلن طلال رياض، حفيد الإعلامية كاريمان حمزة عن وفاتها، معلقًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ببالغ الحزن والأسى توفيت إلى رحمة الله تعالى الأستاذة الداعية والإعلامية كاريمان حمزة جدتي العزيزة».

معلومات عن الإعلامية كاريمان حمزة

الإعلامية كاريمان حمزة هي ابنة الدكتور عبد اللطيف حمزة أستاذ الصحافة بكلية الإعلام.

عملت الإعلامية كاريمان حمزة في تقديم البرامج الدينية.

بدأت الإعلامية العمل بالتليفزيون منذ عام 1970 وحتى 1999.

كان أول برنامج تقدمه متخصص بالأطفال بعنوان «قرآن ربي».

قدمت أكثر من 1500 حلقة تليفزيونية.

محاورة الإعلامية كاريمان حمزة لعدد كبير من العلماء

حاورت الراحلة كاريمان حمزة عددا كبيرا من العلماء وعلى رأسهم الشيخ محمد متولي الشعراوي، والشيخ محمد الغزالي.

لم تكن الراحلة كاريمان حمزة مقدمة برامج فقط، بل ألفت العديد من الكتب منها «لله يازمري - نيجار والغابة - سيد الخلق».

فيما نعى الإعلامي محمود التميمي، وفاة الإعلامية كاريمان حمزة، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، معلقًا: «كل جيلنا الذي تربى على برامج التليفزيون المصري يعرف جدًا هذا الوجه، بل تتسلل الآن إلى أذني موسيقى البرنامج الديني، الذي كانت تقدمه كاريمان حمزة مع صوتها المميز ووجهها الملائكي، لا شيء كالذي تربينا عليه في الصغر يمكن نسيانه».