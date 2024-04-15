كولر VS جوميز.. حظوظ مدربي الأهلي والزمالك في مباراة القمة - لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - يخوض السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي تحديا من نوع خاص أمام جوزيه جوميز نظيره في الزمالك، وذلك في مباراة القمة المقرر انطلاقها اليوم الإثنين.

ويلعب الأهلي والزمالك في السابعة مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، بعد خوض 12 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر أربع مباريات.

بينما يحتل الأهلي المركز التاسع في جدول المسابقة، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات فقط، حيث حقق الفوز في 5 وتعادل في ثلاثة، وخسر مباراة واحدة.

وستنقل مباراة الأهلي والزمالك، في السابعة مساء، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود ستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وكشفت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد لـ"الخليج 365"، حظوظ مدربي الأهلي والزمالك، كوالر وجوميز في مباراة القمة، وجاءت كالتالي:

كما توقعت خبيرة الأبراج، فوز الأهلي على حساب الزمالك.

مارسيل كولر مدرب الأهلي.. 11 نوفمبر 1960.. برج العقرب

قد يحالفه التوفيق في مباراة اليوم أمام الزمالك وقد يكون لديه رؤية تساعده على وضع خطط ناجحة في اللقاء.

جوزيه جوميز مدرب الزمالك.. 28 أغسطس 1970.. برج العذراء

قد يكون لديه روح تعاون مع لاعبي الزمالك، كما أنه قد يكون قادرا على تقديم الدعم لهم للمساعدة على الظهور بشكل جيد، مع تنظيم جهود اللاعبين، وقد يكون لديه بعض التوفيق لكن تركيزه قد لا يكون في أفضل حالاته.

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