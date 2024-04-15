علامة في أنفك تكشف عن ارتفاع الكوليسترول.. توجه للطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول مادة دهنية موجودة في الدم، وعندما ترتفع مستوياته عن الحد الطبيعي، يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية.

في بعض الأحيان، تظهر علامات تدل على ارتفاع الكوليسترول في أماكن غير متوقعة، مثل الأنف، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

اللويحات الصفراء.. نذير خطر

العلامة التي تظهر في الأنف هي عبارة عن ترسبات صفراء أو برتقالية اللون تُسمى "اللويحات الصفراء".

تظهر هذه اللويحات على شكل نتوءات صغيرة أو ناعمة بالقرب من الأنف، كجرس إنذار مبكر لارتفاع الكوليسترول في الدم.

اختبار الكوليسترول ضروري لاكتشاف الخطر الخفي

ارتفاع الكوليسترول من المشكلات الصحية الخطيرة التي لا تُظهر أي أعراض واضحة، لذا يطلق عليه اسم "القاتل الصامت".

لذا، اختبار الكوليسترول من الفحوصات الطبية المهمة التي تساعد على الكشف عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

هناك طريقتان لإجراء اختبار الكوليسترول:

1. أخذ الدم من ذراعك.

2. اختبار وخز الإصبع.

كيفية خفض ارتفاع الكولسترول؟

اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفاكهة، والمكسرات.

الحد من استهلاك الدهون المُشبعة.

الإقلاع عن التدخين.

الحد من استهلاك الكحول.

تناول الأسماك الزيتية الغنية بأحماض أوميجا 3.

استخدام الزيوت النباتية مثل الزيتون وعباد الشمس والذرة وبذور اللفت والجوز.

ممارسة التمارين الرياضية.

اقرأ أيضا:

أضف هذا المكون إلى وجباتك- وشاهد ما يحدث لمستويات الكوليسترول

حسام موافي يكشف سر غير تقليدي لكثرة التبول .. اعرف السر

هذا ما يحدث لمستويات السكر بالدم عند تناول البطاطس

لن تتوقع ما يفعله تناول شوربة المواسير بمستويات السكر لديك- مفاجأة

هذا ما يحدث للكلي عند تناول الحرنكش.. لن تتوقع