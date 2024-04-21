منها علامة في العين.. 5 أعراض تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعدّ الكوليسترول مادة دهنية شمعية موجودة في الدم، تلعب دورًا حيويًا في وظائف الجسم المختلفة، مثل بناء جدران الخلايا وإنتاج بعض الهرمونات.

استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث سعيد شلبي يقول لمصراوي، عندما ترتفع مستويات الكوليسترول في الدم عن المعدل الطبيعي، فإن ذلك يُصبح خطرًا على الصحة، حيث يُعدّ أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى أمراض القلب والشرايين.

وغالبًا ما لا تظهر أعراض ارتفاع الكوليسترول في مراحله المبكرة، مما يجعله يُلقب بـ "قاتل صامت".

هناك بعض العلامات التي قد تُشير إلى وجود ارتفاع في مستويات الكوليسترول في الدم.

انتفاخ الجفون

يُعدّ انتفاخ الجفون، و ما يُعرف بـ "الزّرقان" من أشهر علامات ارتفاع الكوليسترول، وذلك لأنّ تراكم الكوليسترول في الشرايين قد يُعيق تدفق الدم إلى الجفون، مما يُؤدي إلى احتباس السوائل وانتفاخها.

آلام في الصدر

قد يُسبب ارتفاع الكوليسترول تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين، مما يُؤدي إلى تضيقها وتقليل تدفق الدم إلى عضلة القلب، مما قد يُسبب الشعور بألم في الصدر أو ضغطًا أو ضيقًا.

ضيق في التنفس

في بعض الحالات، قد يُؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى انسداد الشرايين التي تُغذي الرئتين، مما قد يُسبب ضيقًا في التنفس وصعوبة في التنفس.

ألم في الساقين

قد يُسبب ارتفاع الكوليسترول أيضًا انسداد الشرايين في الساقين، مما قد يُؤدي إلى الشعور بألم أو تشنجات في الساقين، خاصةً في أثناء المشي أو ممارسة الرياضة.

الشعور بالتعب والإرهاق

قد يُؤدي انخفاض تدفق الدم بسبب ارتفاع الكوليسترول إلى الشعور بالتعب والإرهاق والضعف العام، وذلك لأنّ الجسم لا يحصل على الكمية الكافية من الأكسجين والمواد الغذائية.

نصائح طبية للوقاية من ارتفاع الكوليسترول

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنخفض الدهون المشبعة والمتحولة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

تقليل التوتر.

إجراء فحوصات الكوليسترول بشكل دوري.

اقرأ أيضا:

رد فعل غريب من امرأة تخون زوجها- لن تتوقع ماذا فعلت (فيديو)

تأثيرات مفاجئة وصادمة لاقتران المشترى وأورانوس.. ما علاقته بأسعار الذهب والدولار؟

هل أدوية الضغط تؤثر على القدرة الجنسية للرجل؟.. حسام موافي يكشف

ضيف ثقيل على سفرتك.. 5 أطعمة تصيبك بـ تليف الكبد

قبل الإصابة بـ 30 يوم.. علامات غير متوقعة للنوبة القلبية