تجاهلت الأعراض.. امرأة تكتشف إصابتها بالسرطان بعد ظهور هذه العلامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مأساوية، واجهت جيلينا تومبكينز، وهي امرأة من كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، تغيرا غريبا في صحتها، حيث لاحظت ازديادا ملحوظا في رائحة غازات البطن، ما أثار قلقها.

وفقا لصحيفة "dailymail" البريطانية، ظنت البالغة من العمر 34 عاما في البداية أن هذه الأعراض قد تكون ناتجة عن طعام أكلته.

لذا، بدأت جيلينا بتناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك لموازنة بكتيريا الأمعاء لديها، لكن الرائحة لم تتحسن، وبعد فترة وجيزة، لاحظت الدم في برازها .

شعرت المريضة بالقلق عندما عانت من نزيف حاد، فقررت الذهاب إلى الطبيب على الفور دون تأخير.

بعد الفحص، أخبرها أن النزيف كان ناتجا عن التغييرات الغذائية فقط، ما طمأنها إلى حد ما.

وبعد معاناة من أعراض هضمية لـ 3 أشهر، قررت الذهاب للطبيب مرة أخرى، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، نصحها بإجراء منظار للقولون، الذي كشف عن إصابته المرحلة الثالثة من سرطان المستقيم الذي انتشر إلى العقد الليمفاوية.

قالت جيلينا: "كنت في أفضل حالات حياتي، أمارس الرياضة بانتظام وأتناول طعاما صحيا، لم أظن أبدا أن السرطان سيصيبني في مثل هذه السن المبكرة".

خضعت للإشعاع لمدة 28 يوما والعلاج الكيميائي، وبعد شهرين آخرين من الراحة، أظهرت الفحوصات انكماش حجم الورم، رغم أنها لا تزال بحاجة لعملية جراحية.

وأزال الأطباء بإزالة 12 بوصة من القولون والمستقيم، بالإضافة إلى 17 عقدة ليمفاوية، تاركين خمس عقد سرطانية متبقية.

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