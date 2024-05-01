مشروب سحري يساعد على إنقاص الوزن في وقت قياسي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

فقدان الوزن من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، ما يجعلهم يبحثون عن الطرق التي يمكنهم من خلالها إنقاص وزنهم الزائد، منها اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

ولكن هناك بعض المشروبات التي قد تُساعدك على دعم جهودك في إنقاص الوزن، وفقا لما قال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية.

زيادة الشعور بالشبع

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والمركبات الكيميائية النباتية، مثل الكاتيكين، التي قد تُساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الشهية.

تعزيز عملية التمثيل الغذائي

أظهرت بعض الدراسات أن المركبات الكيميائية النباتية في الشاي الأخضر، وخاصةً EGCG، قد تُعزز عملية التمثيل الغذائي وتُساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

حرق الدهون

قد يُساعد الشاي الأخضر على زيادة حرق الدهون في الجسم، خاصةً دهون البطن.

إزالة السموم من الجسم

يُساعد الشاي الأخضر على إزالة السموم من الجسم، مما قد يُساهم في تحسين صحتك العامة وزيادة طاقتك.

مضادات الأكسدة

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي قد تُساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة، والتي قد تؤدي دورًا في زيادة الوزن والأمراض المزمنة.

طريقة شرب الشاي الأخضر للتنحيف

ينصح بشرب 3-4 أكواب من الشاي الأخضر يومياً.

يفضل شرب الشاي الأخضر بدون سكر أو إضافات أخرى.

يمكنك إضافة شريحة ليمون أو أوراق نعناع إلى الشاي الأخضر لتحسين مذاقه.

من المهم شراء شاي أخضر عالي الجودة من مصدر موثوق.

اتبع نظاماً غذائياً صحيّاً

مارس الرياضة بانتظام

احصل على قسط كافٍ من النوم

قلّل من التوتر

لن تتخيل تأثير هذا المشروب الصيفي على مستوى الكوليسترول في الجسم



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