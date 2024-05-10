احذر.. علامة على أصابع قدمك تنذرك بإرتفاع مرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

محمد المنيسي يقول إن الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات في القدمين بسبب تلف الأعصاب الذي يسببه، يمكن أن يؤدي هذا التلف إلى فقدان الإحساس في القدمين، مما يجعل من الصعب ملاحظة الجروح أو الإصابات.

وأضاف استشاري الباطنة والكبد لمصراوي، أنه من الصعب على الجسم مكافحة العدوى، مما يزيد من خطر الإصابة بقرح القدم والتهاباتها.

يمكن أن يسبب اعتلال الأعصاب السكري مجموعة متنوعة من الأعراض مثل.

الخدر أو الوخز أو الألم في القدمين أو الساقين.

ضعف العضلات.

زيادة الحساسية للمس.

مشاكل في الهضم.

مشاكل في الانتصاب لدي الرجال

مكن أن يؤدي اعتلال الأعصاب السكري أيضًا إلى تقرحات القدم أو العدوى.

هناك علامة تحذيرية واحدة على أصابع القدم قد تشير إلى اعتلال الأعصاب السكري وهي تغير لون الجلد.

قد يتحول لون الجلد على أصابع القدم إلى

بني.

أسود.

أحمر.

قد يكون هذا التغيير في اللون ناتجًا عن تلف الأعصاب الذي يمنع تدفق الدم إلى القدمين.

نصائح طبية مهمة

الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.

الحفاظ على وزن صحي.

إجراء فحوصات منتظمة للقدمين.

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