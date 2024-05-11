توقعات مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري المصري.. خبير أبراج يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل فريق النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على بلدية المحلة، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم السبت، في تمام السابعة مساء.

ويسعى الأهلي للفوز أمام البلدية من أجل الدفعة المعنوية قبل لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي، السبت المقبل.

وتمتلك شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" حقوق بث الدوري المصري في شمال أفريقيا والوطن العربي، وتنقل قناة Ontime sports المباراة على الهواء مباشرة.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 30 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل البلدية المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي أمام بلدية المحلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد عبدالمنعم - عمر كمال – محمد هاني

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - مجدي أفشة

خط الهجوم: كريم فؤاد - رضا سليم - كهربا

وكشف خبير الأبراج محمد صبحي، توقعاته بالنسبة إلى نتيجة اللقاء، وكذا موقف بعض اللاعبين، في تصريح لـ الخليج 365، كالتالي:

مصطفى شوبير: يغلب عليه طابع التركيز والثقة ولكن قد يتعرض لإصابة.

محمد عبد المنعم: قد يتعرض للهجوم والانتقاد بسبب أخطاء كارثية قد يقع بها.

أكرم توفيق: قد يثبت قوته وصلابته أثناء المباراة.

محمود كهربا: قد يلعب بشكل فعال لكن قد يعاني من إهدار فرص كثيرة

طاقة لاعبي الأهلي:

يغلب عليهم التفكير في نهائي إفريقيا والخوف من التعرض للإصابات، مع محاولة اقتناص نقاط المباراة الثلاث مبكرا، لكن قد تتغير الأحداث بتغييرات من مارسيل كولر تجعل الثقة تهتز لدي اللاعبين.

طاقة لاعبي بلدية المحلة:

في البداية يغلب عليهم الحذر واللعب بطريقة دفاعية ومتوازنة ولكن تتاح لهم فرص قد يستغلوها وتنقلب النتيجة لصالحهم.

نتيجة المباراة المتوقعة

فوز بلدية المحلة