علامات في جسمك دليل على ارتفاع الكوليسترول في الدم.. هل تشعر بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

قد يعاني البعض من ألم في أطراف الساقين، دون معرفة السبب وراء ذلك، وقد يكون ارتفاع الكوليسترول أحد هذه العوامل، حيث يسبب آلام الساقين، خاصة عند المشي أو ممارسة الرياضة.

ويقول الدكتور إبراهيم سعيد جمعة، استشاري الباطنة وسوء التغذية، إن هذه الآلام تحدث عند نقص تدفق الدم إلى الساقين بسبب انسداد الشرايين.

أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم

وأشار في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أنه لا توجد عادة أي أعراض قوية وظاهرة لارتفاع الكوليسترول، لهذا يطلق عليه القاتل الصامت.

ولكن بعض العلامات التي تظهر على أطراف القدمين قد تدل على ارتفاع نسبته في الدم:

اصفرار القدمين.

تشنجات الأصابع.

وهناك أعراض أخرى قد تشير إلى ارتفاعه مثل:

ضيق في التنفس.

ألم في الصدر.

دوار.

صداع.

وشدد على وجود عوامل تزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول الضار بالجسم مثل ما يلي:

السمنة.

التدخين.

قلة النشاط البدني.

ارتفاع ضغط الدم.

السكري.

نصائح للوقاية من ارتفاع الكوليسترول

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة.

الحفاظ على الوزن صحي.

الابتعاد عن التدخين.

التحكم في ضغط الدم.

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