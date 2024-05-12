توقعات مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.. خبير أبراج يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل، اليوم الأحد، الفريق الأول لنادي الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك نهضة بركان، في العاشرة مساء اليوم الأحد، على الملعب البلدي بمدينة بركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك في التأهل لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابا وإيابا بنتيجة (0/3)، بينما أقصى فريق نهضة بركان نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

وستنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان، في العاشرة مساء اليوم الأحد، عبر قناة "بي إن سبورتس 6" الناقل الحصري للبطولة، مع وجود ستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة أو (زياد كمال) وأحمد حمدي.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري وإبراهيما نداي.

بينما تشكيل نهضة بركان المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: حمزة حمياني.

الدفاع: حمزة سمومي، يوسوفو دايو، عبدالحق عسال، حمزة الموساوي.

خط الوسط: أيوب خيري، ياسين لبحيري.

وأمامهم الثلاثي: تيسيلا كيسيندا، محمد المرابط، يوسف مهري.

وفي الهجوم: بول فاليري.

وكشف خبير الأبراج محمد صبحي، توقعاته بالنسبة إلى نتيجة اللقاء، وكذا موقف بعض اللاعبين، في تصريح لـ الخليج 365، كالتالي:

نجوم الزمالك

محمد عواد (حارس مرمى - الزمالك):

من مواليد السرطان، يُعتبر عادةً متألقًا في المباريات المهمة، قد يقدم أداءً مميزًا ويظهر تركيزًا عاليًا خلال المباراة.

عمر جابر (مدافع - الزمالك):

مواليد الدلو، يتمتع بالقوة البدنية والقدرة على التحكم في المنطقة الخلفية للفريق، يمكن توقع أداء قوي واستبسال في الدفاع.

أحمد سيد زيزو (لاعب وسط مهاجم - الزمالك):

مواليد الجدي، يتميز بالذكاء التكتيكي والقدرة على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف، قد يكون له دورا حاسما في تحريك الهجمات وتسجيل الأهداف.

سيف الجزيري (مهاجم - الزمالك):

من مواليد الحوت، يتمتع بالقوة البدنية والقدرة على التسديدات القوية، يمكن توقع تحركات نشطة في الهجوم ومحاولات للتسجيل.

نجوم نهضة بركان

حمزة حمياني (حارس المرمى - نهضة بركان):

مواليد الحمل، يُعتبر حارسًا متميزًا ويتميز بالردود السريعة والقدرة على التصدي للتسديدات القوية.

حمزة الموساوي (مدافع - نهضة بركان):

من مواليد الحمل، يتميز بالقوة البدنية والتزام الدفاع الصارم، قد يقدم أداءً متينًا في منع هجمات الخصم.

محمد المرابط (لاعب خط وسط مهاجم - نهضة بركان):

مواليد العذراء، يتميز بالتمريرات الدقيقة والقدرة على اختراق الدفاع المنافس، قد يساهم في خلق فرص التسجيل لفريقه.

ياسين البحيري (مهاجم - نهضة بركان):

من مواليد الجوزاء، يتمتع بالسرعة والقدرة على التسديد من مسافات بعيدة، قد يكون له دورا مهما في صناعة فرص التسجيل لفريقه.

طاقة لاعبي الزمالك

سيغلب عليهم مع بداية المبارة التركيز وعدم التشتت ولكن مع هجمات وضغط فريق نهضة بركان يتلاشي التركيز لدي لاعبي الفريق.

طاقة لاعبي نهضة بركان

في البداية يغلب عليهم التوازن والضغط المتواصل للخروج بنتيجة المباراة، وهو ما يستطيع فعله.

النتيجة المتوقعة

فوز نهضة بركان على الزمالك

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