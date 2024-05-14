ترغب في إنقاص الوزن؟.. إليك عدد الوجبات اللازمة يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - يتساءل العديد من الأشخاص عن عدد الوجبات المثالي على مدار اليوم، فبينما يعتمد البعض على 3 وجبات رئيسية، يلجأ آخرون إلى تناول وجبات صغيرة متكررة.

لكن، انتقد خبير التغذية البريطاني الدكتور مايكل موسلي فكرة الوجبات الصغيرة المتكررة لفقدان الوزن.

وأوضح أن الدراسات أثبتت أن تناول وجبتين بنفس السعرات الحرارية الموزعة على 4 أو 5 وجبات صغيرة، يؤدي إلى فقدان وزن أكبر، وفقا لموقع "gloucestershirelive".

ويكمن السبب وراء ذلك، أن تناول وجبات صغيرة متكررة يسبب ارتفاعًا وانخفاضًا متكررًا لمستويات السكر في الدم، ما يضر بعملية التمثيل الغذائي.

وأشار إلى أن تناول 3 وجبات رئيسية في اليوم (الإفطار والغداء والعشاء) هو السلوك الطبيعي للإنسان، مشيرا إلى أسطورة "الوجبات المتكررة تعزز عملية التمثيل الغذائي".

وأوضح موسلي أن خطة "Fast 800" الغذائية، على سبيل المثال، تسمح بتناول وجبتين بدلا من 3 في نفس الفترة الزمنية، مع التأكيد على أهمية عدم تخطي أي وجبة والحفاظ على إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

وأكد أن العديد من الأشخاص يجدون صعوبة في اتباع نظام غذائي مُقيد السعرات الحرارية مع تناول 3 وجبات، بينما يسهل عليهم الأمر مع وجبتين فقط.

ونصح أيضا بممارسة التمارين الرياضية البسيطة التي تُسهم في حرق الدهون وتعزيز صحة القلب.

وشدد أيضا على فوائد تناول وجبتين كبيرتين في اليوم، مُشيرا إلى أن ذلك يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام على مدار اليوم، ويعزز تناول الطعام الأقل.

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