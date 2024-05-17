لماذا النساء أكثر عرضة بهشاشة العظام؟.. لن تتخيل 

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

هشاشة العظام مرض شائع يصيب العظام ويجعلها ضعيفة وهشة، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور.

وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من الرجال لأسباب كثيرة.

وقالت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحة الحوادث إن هشاشة العظام تعني انخفاض كثافة العظام وبنيتها بشكل ملحوظ، ما يرفع خطر الإصابة بالكسور ومواجهة قيود حركية، تؤثر بالسلب على جودة الحياة.

وأوضحت الجمعية أن هناك عدة عوامل تضاعف خطر الإصابة بهشاشة العظام، منها التقدم في العمر، بدءاً من عمر 50 عاماً، وتعتبر النساء أكثر عُرضة للإصابة بالهشاشة، بسبب انقطاع الطمث.

ومن هذه العوامل "نقص الوزن، نقص الكالسيوم، نقص فيتامين د، التدخين، قلة الحركة، التدخين وشرب الخمر، الاستخدام طويل الأمد لأدوية الكورتيزون، الأمراض الروماتيزمية، قياس كثافة العظام".

كيفية التحقق

يمكن التحقق من الإصابة بهشاشة العظام من خلال إجراء قياس كثافة العظام، حيث يتم قياس محتوى الأملاح المعدنية في العظام، عادة في عظم الفخذ والعمود الفقري القطني، كجزء من فحص الأشعة السينية.

ويمكن مواجهة هشاشة العظام والعواقب الوخيمة المترتبة عليها، من خلال التغذية الصحية الغنية بالكالسيوم، مثل منتجات الألبان، والتعرض لأشعة الشمس لإمداد الجسم بفيتامين "د"، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، والإقلاع عن التدخين والخمر.

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