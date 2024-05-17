للرجل.. علامة في القلب تنذر بإصابتك بسرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن للقلب أن يكشف الكثير عن صحة البروستاتا، وغالبا يصاب كبار السن من الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما بسرطان البروستاتا، وقد لا يعانون من أي أعراض في البداية.

ومع تقدم المرض تبدأ أعراض في الظهور، مثل كثرة التبول وضعف تدفق البول والتبول الليلي والبول الدموي وألم الفخذين أو العمود الفقري والأضلاع مؤشرا على الإصابة بسرطان البروستاتا في مرحلة متأخرة، وأيضا تسارع معدل ضربات القلب قد يكون أيضا علامة على المرحلة الرابعة من هذا السرطان، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".

يمكن أن يتغير معدل ضربات القلب اعتمادا على كمية الكافيين التي نتناولها أو مستويات التوتر أو الأدوية أو الراحة أو القيام بالتمارين الرياضية.

وبشكل عام، فإن معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة يتراوح بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة.

وكشفت دراسة نشرت عام 2001 في مجلة حوليات علم الأوبئة أجراها باحثون أمريكيون تتبعوا 2442 رجلا على مدار أكثر من خمس سنوات لاكتشاف العلاقة بين تطور سرطان البروستاتا وارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب واستخدام الأدوية الخافضة للضغط.

ولم يلاحظوا أي علاقة بين ضغط الدم وسرطان البروستاتا، ووجدوا أن استخدام الأدوية الخافضة للضغط يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ومع ذلك، عثروا على صلة بين سرطان البروستاتا والرجال الذين يبلغ معدل ضربات القلب لديهم 80 نبضة في الدقيقة أو أكثر مقارنة بالذين يقل معدل ضربات القلب لديهم عن 60 نبضة في الدقيقة.

سرطان البروستاتا والرجفان الأذيني

كشفت دراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، ونظر الباحثون في البيانات الصحية لملايين المرضى التي تم جمعها بين عامي 2012 و2015 لمعرفة ما إذا كانت أنواع معينة من السرطان تزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني (AFib) وهو اضطراب في ضربات القلب.

وقد يعاني بسببه المريض من نبضات قلب سريعة، وكشفت نتائج الدراسة أن الرجفان الأذيني كان مرتبطا بشكل كبير بسرطان البروستاتا مقارنة بأنواع السرطان الأخرى.

ووجدوا زيادة بمقدار 2.3 ضعف في احتمالات الإصابة بالرجفان الأذيني في جميع أنواع السرطان التي تمت دراستها.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور محمد خان، إن هناك زيادة في خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة تزيد عن 50% لدى مرضى سرطان البروستاتا والقولون والرئة.

وأوضح خان أن المصابين بسرطان البروستاتا هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالرجفان الأذيني، والتفسير المحتمل لهذه العلاقة قد يكون زيادة علامات الالتهاب في بعض أنواع السرطان مقارنة بأنواع أخرى.

وبالنسبة للرجال الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، من المهم متابعة عمليات سحب الدم الروتينية والفحوصات البدنية واستشارة الطبيب.

اقرأ أيضًا:

فوائد سحرية لزيت جوز الهند.. إكسير للشباب

ماذا يحدث للخبز عند حفظه في الفريزر فترة طويلة؟.. اعرف المدة الصحيحة للتخزين

سر تحول لون الأظافر للأصفر عند وضع المانيكير عليها لفترة طويلة

إصابة نجمة أراب أيدول بمرض خبيث.. ما أعراضه وأسبابه؟

أريد منديلا.. لماذا يغطي المأذون أيدي العروسين في كتب الكتاب؟