الامارات | متى تشير حرقة المعدة إلى الإصابة بارتجاع المريء؟.. أطباء جهاز هضمي يحذرون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد حرقة المعدة من المتاعب الشائعة، التي تصيب الجهاز الهضمي بسبب تناول أطعمة دسمة أو حريفة، حسب أطباء الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.

وقال الأطباء إن حرقة المعدة تعد أمراً طبيعياً إذا حدثت من حين لآخر، أما إذا كانت تأتي بشكل متكرر ومستمر، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ لأنها تشير إلى الإصابة بالارتجاع المريئي؛ إذ تدخل محتويات المعدة الحمضية إلى المريء بسبب وجود خلل وظيفي في العضلة العاصرة الواقعة بين المعدة والمريء.

وقد يؤدي الاتصال المستمر بين حمض المعدة العدواني والغشاء المخاطي الحساس المبطن للمريء إلى عواقب وخيمة تتمثل في التهاب المريء وتضييقه بسبب التقرحات والندبات والتهاب الحنجرة وفقدان مينا الأسنان. وفي أسوأ الأحوال قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بسرطان المريء.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة الإصابة بحرقة المعدة بشكل متكرر ومستمر، للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج الدوائي (مثل مثبطات مضخة البروتون).

وإلى جانب العلاج الدوائي ينبغي تعديل النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة؛ إذ يجب الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والحريفة والإقلال من القهوة، مع مراعاة إنقاص الوزن والإقلاع عن التدخين وشرب الكحوليات.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الارتجاع المريئي، فيتم حينئذ اللجوء إلى الجراحة لإصلاح الخلل الوظيفي بالعضلة العاصرة الواقعة بين المعدة والمريء.