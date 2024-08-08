الامارات | أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعوة للشباب في الكويت للمشاركة في «أسبوع المعرفة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس، دعوة للشباب في دولة الكويت، من مواطنين ومقيمين، لتقديم طلبات المشاركة في أسبوع المعرفة الذي سينظم في أكتوبر المقبل بالكويت.

ويهدف أسبوع المعرفة إلى تمكين الشباب الكويتي من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة المستقبلية للإسهام في التنمية الوطنية والمشاركة في حوار هادف مع صناع السياسات. وسينظم الأسبوع من السادس إلى الـ10 من أكتوبر المقبل، إذ سيعرض خطابات رئيسة وحوارات استراتيجية تمكِّن المشاركين من التواصل مع صناع قرار وأشخاص معنيين، للخروج بخارطة طريق قابلة للتنفيذ، هدفها تعزيز البنية التحتية المعرفية في الكويت وجهود التنمية المستدامة.

وسيتلقى أسبوع المعرفة في الكويت طلبات المشاركة حتى 18 الجاري. وتهدف الفعاليات إلى استقطاب فئة الشباب ممن تراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، من الشغوفين بالتنمية وخلق الحلول المبتكرة للتحديات الوطنية الحالية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب: «تتطلع المؤسسة لأن يقدم أسبوع المعرفة في الكويت دافعاً جديداً للشباب الكويتي من أجل الإسهام في بناء مجتمع المعرفة، وتعزيز المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة لبلدهم. ونطمح من خلال هذه الفعالية المعرفية إلى تمكين المواهب الشبابية من امتلاك الرؤى والخبرات المبتكرة التي تسهم في نهضة المجتمع ومعالجة تحدياته».

من جهتها، قالت المهندسة إيمان الشراح، من المركز الوطني للاقتصاد المعرفي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت: «نرحب بإقامة أسبوع المعرفة في بلدنا، ونشجع الشباب على التقدم للمشاركة فيه، إذ نتصور أن يكون الحدث نقطة انطلاق نحو تحقيق خطة التنمية الوطنية الثالثة للكويت ورؤية 2035». وأضافت: «نهدف من خلال رعاية مواهب وأفكار الشباب الكويتي إلى تشكيل مستقبل تجلب فيه المعرفة مزيداً من الازدهار لدولتنا».

من جانبها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، إيما مورلي: «يلتزم البرنامج بتنمية مهارات شباب الكويت وتزويدهم بالمعرفة والخبرة اللازمة لقيادة مجتمعاتهم. ويعد أسبوع المعرفة خطوة حاسمة في هذه العملية، لأنه يوفر منصة للتعاون والتعلم والقيادة في مجال التنمية المستدامة».

