الامارات | طبيب أميركي يقر بضلوعه في وفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 أكتوبر 2024
أقر طبيب من لوس أنجليس يُشتبه في ضلوعه بوفاة نجم مسلسل «فريندز» ماثيو بيري بجرعة زائدة من الكيتامين بالذنب، أمس ، أمام محكمة في كاليفورنيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واعترف مارك تشافيز (54 عاماً) بالمساعدة بشكل غير قانوني في توفير الكيتامين للممثل الذي أدى دور «تشاندلر» في المسلسل. وبذلك فإن هذا الطبيب الذي مُنع من مزاولة المهنة، يتجنب المحاكمة ويواجه احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفق مكتب المدعي العام الفيدرالي.
ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في الثاني من أبريل (نيسان) 2025. وتشافيز واحد من خمسة أشخاص يُشتبه بضلوعهم في وفاة الممثل، وفق القضاء الأميركي.
وصدمت وفاة ماثيو بيري الذي عُثر عليه فاقداً للوعي في حوض الجاكوزي الخاص به في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، محبي مسلسل «فريندز»، وأثارت حالة حزن في أوساط هوليوود.
وكان الممثل تحدث علناً عن مشكلاته مع الإدمان، ودأب على تناول الكيتامين تحت إشراف متخصصين كجزء من جلسات علاج الاكتئاب. لكن استخدام هذا المخدّر القانوني يُحوَّر أحياناً لأغراض التحفيز أو الترفيه، وقد وقع الممثل مجدداً في دوامة الإدمان في خريف 2023، وفق مكتب المدعي العام الفيدرالي.
ودفعت هذه الانتكاسة بالممثل إلى الوقوع فريسة لأطباء «عديمي الضمير»، بحسب السلطات.
