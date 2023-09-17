جامعة السلطان قابوس تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى

احتفلت مستشفى جامعة السلطان قابوس ممثلة بدائرة التطوير والجودة بالشراكة مع دائرة خدمات المرضى ودائرة العلاقات العامة باليوم العالمي لسلامة المرضى، بمشاركة منظمة الصحة العالمية والذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام تحت شعار “إشراك المريض في الرعاية”.

شارك في الاحتفال 21 قسما من المستشفى، حيث قامت باستعراض أهم مبادراتها في إشراك المرضى لتعزيز سلامتهم وإدراك الوعي وتعريفهم بحقوقهم.

وقالت الدكتورة فاطمة الضبارية مدير التطوير والجودة: الاحتفال بهذا اليوم يتضمن أفكارا مختلفة لتعزيز رحلة سلامة المرضى وكمبدأ من شراكة المريض وتعزيز سلامته في الرعاية الصحية مضيفة ان السابع عشر من سبتمبر من كل عام تحتفل دول العالم باليوم العالمي لسلامة المرضى والذي حددته منظمة الصحة العالمية يوما يُسلط فيه الضوء على أهم أساسيات وركائز تعزيز سلامة المرضى.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن ثلاثة ملايين مريض تأثروا بممارسات غير آمنة خلال تلقيهم الرعاية الصحية حول العالم، كما أوضحت معظم الأبحاث أنّ إشراك المرضى في خطة العلاج وإشراكهم في إبداء آرائهم يعزز من سلامتهم أثناء تلقي العلاج

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