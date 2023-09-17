« التربية والتعليم » تُنفذ البرنامج التدريبي المؤشرات التربوية

كتب ـ عبدالله بن سالم البطاشي:

تصوير- قيس بن حمد الكلباني:

بدأت أمس وزارة التربية والتعليم ممثلةً في المديرية العامة للإشراف التربوي، تنفيذ البرنامج التدريبي بعنوان “المؤشرات التربوية باستخدام “Power Bi، ضمن خطة الإنماء المهني، والذي يستمر على مدى خمسة” أيام، يستهدف “عشرين” من رؤساء أقسام المؤشرات التربوية وموظفيها من ديوان عام الوزارة، وتعليميات المحافظات، وذلك في قاعة الحاسوب بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين.

يُقدم البرنامج أحمد بن سليمان الفارسي، رئيس قسم إدارة قواعد البيانات، بدائرة نُظم المعلومات، بالمديرية العامة لتقنية المعلومات، يتضمن البرنامج بتقديم “خمس” أوراق عمل، تضمنت الورقة الأولى تدريب المستهدفين على كيفية الاستفادة من خدمة power BI في أوفيس 365، وعلى جلب البيانات من المصادر المتنوعة مثل (الاكسل-الاكسيس-SQL)، وتنظيف البيانات قبل البداية في تصميم لوحة التحكم، واستخدام Power BIبما يتوافق مع مهام المتدربين الوظيفية، تناولت الورقة الثانية التدرب على كيفية جلب البيانات من المصادر المختلفة، وعلى تنوع انشاء الفلاتر وتغيير خصائصها، وإنشاء صفحات متنوعة، أما الورقة الثالثة فتطرقت إلى التدرب على كيفية انشاء مخطط KPI، واستخدام خصائص الصفحات وتناسق الألوان، والورقة الرابعة تضمنت التدرب على كيفية انشاء مخطط المصفوفات، والتعامل مع مخطط الجدول، والورقة الخامسة تستعرض كيفية إضافة Buttons، واستخدام خصائص Buttons وجمالية الألوان فيها، والتطبيق على ربط الزر مع الصفحات الأخرى.

يهدف البرنامج التدريبي إلى إلمام العاملين بالنظام بشكل أوسع، وإكسابهم مهارة الولوج للبرنامج، وطريقة قراءة البيانات، وتحليلها، وعرضها بطريقة واضحة وسهلة، وتمكين الموظفين من الدخول على البرنامج بكل يسر وسهولة، والتعرف على البيانات الموجودة فيه، وتوظيف المؤشرات التربوية في القراءات الفنية للبيانات.