تواصل فعاليات تمرين «جبل شمس٣» المشترك مع إيطاليا

مسقط ـ «الخليج 365» :

تتواصل فعاليات التمرين العسكري العُماني ـ الإيطالي المشترك (جبل شمس٣) الذي يُنفِّذه الجيش السُّلطاني العُماني ـ ممثَّلًا بقوَّة من كتيبة جنوب عُمان ـ والجيش الإيطالي ـ ممثَّلًا بالكتيبة الجبلية الثانية ـ وذلك بجمهورية إيطاليا الصديقة.

وقال المقدم الركن إبراهيم بن محمد العيسائي من الجيش السُّلطاني العماني: «تهدف التمارين العسكرية المشتركة إلى صقل القدرات والإمكانات القتالية، والارتقاء بمستوى الجاهزية والكفاءة القتالية وإدامتها وتعزيزها من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين الجيش السُّلطاني العُماني والدول الشقيقة والصديقة، كما تعمل هذه التمارين على تعزيز العلاقات العسكرية بين الجانبين». وتحدَّث النقيب حمدان بن محمد الجابري من الجيش السُّلطاني العُماني قائلًا: «تختلف المفاهيم التعبوية والأساليب القتالية وتتجدد يومًا بعد يوم، وخصوصًا في العمليات المشتركة، لذلك جاء التمرين العسكري المشترك مع الجانب الإيطالي للتدريب على العمليات المشتركة وتعزيز المهارات والإمكانات في هذا الجانب». وقال النقيب طبيب هيثم بن محمد المحروقي من الخدمات الطبية للقوات المسلحة: «تضطلع الخدمات الطبية للقوات المسلحة بتقديم الخدمة الطبية في كافة مراحل التمرين، حيث نقوم بمصاحبة القوة المشاركة بالتمرين في جميع تحركاتها، ونقدم الدعم الطبي اللازم لها، حيث تم تجهيز محطَّة تضميد طبية مجهزة بكافة المستلزمات الضرورية، للتعامل مع الحالات المرضية والإصابات إن وجدت لا قدر الله». وعبَّر النقيب بدر بن عبدالله المعشري من الجيش السُّلطاني العُماني قائلًا: «جاء التمرين العسكري المشترك (جبل شمس٣) مع الجانب الإيطالي لتحقيق العديد من الأهداف التدريبية الموضوعة من قبل قيادة الجيش السُّلطاني العُماني، إلى جانب العمل مع القوات الإيطالية لتبادل الخبرات العسكرية وتعزيز القدرات القتالية في البيئة الجبلية». وتحدَّث الملازم أوَّل سعيد بن محمد الحديدي من الجيش السُّلطاني العُماني قائلًا: «يشارك منتسبو كتيبة جنوب عُمان مع القوات الإيطالية في التمرين العسكري المشترك (جبل شمس٣)، تجسيدًا للعديد من الأهداف التدريبية، منها مواكبة المتغيِّرات والتنوُّع الجغرافي والتضاريس المختلفة، وكسب المهارات التدريبية في مختلف العمليات المشتركة».

وقال الملازم أوَّل بهدان هدو من الجيش الإيطالي: «يُعدُّ التمرين (جبل شمس ٣) مع الجانب العُماني من التمارين المهمَّة لنَا، وسيُمكِّننا هذا التمرين من تطوير قدراتنا القتالية بالشراكة مع الجيش السُّلطاني العُماني الصديق، بالإضافة إلى تعزيز علاقتنا مع سلطنة عُمان. وأعتقد بأنَّها تجربة مهمَّة ومثرية للجانبين». وتحدَّث الرقيب أوَّل محسن بن سيف الرواحي من كتيبة جنوب عُمان قائلًا: «تمكَّنا من خلال هذا التمرين من التكيُّف والعمل في بيئات وتضاريس مختلفة، إلى جانب اكتساب العديد من الخبرات بالتمازج مع القوات الإيطالية الصديقة من خلال خوض العديد من التدريبات والتطبيقات العملية المختلفة». وعبَّر العريف باولو فانتازيا من الجيش الإيطالي قائلًا: «أنا سعيد جدًّا بالمشاركة في التمرين المشترك (جبل شمس ٣)، وهو مفيد لي؛ لأنِّي أعمل جنبًا إلى جنب مع قوات أخرى صديقة نتعرف من خلالها على العديد من المهارات والفنون القتالية، ونتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق الاستفادة للجانبين». وقال نائب العريف هاني بن ثويلث الغافري من الجيش السُّلطاني العُماني: «سعدت بالمشاركة في هذا التمرين، وهو بلا شك فرصة كبيرة لي ولزملائي لكسب العديد من الخبرات والمهارات، وسيكون هذا التمرين دافعًا لنا للحفاظ على المستوى العالي من الأداء والجاهزية القتالية في كلِّ وقت وحين».