إنجاز 76% من مشروع تعزيز نظام نقل المياه بين محافظتي جنوب وشمال الشرقية

قال الدكتور موسى بن علي الحنشي مدير مشروع تعزيز نظام نقل المياه بين محافظتي جنوب وشمال الشرقية إنَّ نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 76 بالمائة، موضحًا أنَّه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في العام القادم 2024.

وأوضح الحنشي أنَّ المشروع يُعدُّ من أبرز المشاريع الاستراتيجية الجاري تنفيذُها، حيث الذي يبدأ من محطَّة أصيلة الجديدة لتحلية المياه بسعة إنتاجية تبلغ 80 ألف متر مكعب يوميًّا في جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، وينتهي في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، مشيرًا إلى أنَّ المشروع يغذِّي ولايات المحافظتين، حيث يُعدُّ من المشروعات الكبيرة والحيوية التي تنفذها نماء لخدمات المياه، إذ تسهم في: تحقيق الأمن المائي لمحافظتي الشرقية، ورفع قدرة البنية الأساسية القائمة، وتطويرها لتواكب الزيادة في حجم الطلب على المياه والتوسُّع العمراني والسكَّاني.

وأضاف أنَّ المشروع الجديد سيعمل كرديفٍ لخطِّ نقل المياه الحالي من محطَّة تحلية المياه بولاية صور التي تنتج 131 ألف متر مكعب من المياه يوميًّا، والمغذِّي لمحافظتي جنوب وشمال الشرقية. وقال: إنَّ الخط يتميز باستخدام أنابيب ذات سعات نقل كبيرة، تراوحت أقطار الأنابيب المستخدمة في المشروع بين «300 ـ 1300 ملمتر» لنقل كميات المياه المنتجة من محطَّة تحلية المياه الجديدة في ولاية جعلان بني بوعلي وصولًا إلى خزانات التوزيع الرئيسية بمحافظة شمال الشرقية.

وأكَّد أنَّ المشروع يتضمَّن: مدَّ خطوط من الأنابيب يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 312 كيلومترًا، وإنشاءَ 4 محطَّات ضخٍّ جديدة، بالإضافة إلى تعزيز 3 محطَّات قائمة، وإنشاء 17 خزانًا للمياه على طول الخط بإجمالي تخزين يصل إلى 265 ألف متر مكعب. ومن المتوقع أن ينقلَ المشروع عند بدء التشغيل حوالي 80 ألف متر مكعب من المياه في اليوم.

وقال: إنَّ المشروع يتضمن جميع الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، ووضع الأنظمة اللازمة للمراقبة والتحكم في منشآت المشروع وتشغيلها.