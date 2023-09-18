«تنظيم الاتصالات» تنشر نتائج جودة خدمات الاتصالات فـي الجبل الأخضر وسوق نزوى

مسقط ـ «الخليج 365»: أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات نتائج القياسات الميدانية الشهرية لجودة خدمات الاتصالات، والتي أجريت في ولاية الجبل الأخضر وسوق نزوى بتاريخ 18 يوليو الماضي. وبلغت أعلى سرعة تنزيل لخدمة البيانات بتغطية شبكة الجيل الخامس في ولاية الجبل الأخضر للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) 308 ميجابت في الثانية، بمتوسط 29 ميجابت في الثانية. فيما بلغت أعلى سرعة تنزيل لذات الخدمة بتغطية الشركة العُمانية القطرية للاتصالات (أوريدو) 684 ميجابت في الثانية، وبمتوسط 77 ميجابت في الثانية. أمَّا في سوق نزوى فقد بلغت أعلى سرعة تنزيل لخدمة البيانات بتغطية شبكة الجيل الخامس للشركة العُمانية القطرية للاتصالات (أوريدو) 596 ميجابت في الثانية، بمتوسط 113 ميجابت في الثانية. فيما بلغت أعلى سرعة تنزيل بتغطية الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) 262 ميجابت في الثانية، وبمتوسط 77 ميجابت في الثانية. وتجري الهيئة هذه المسوحات باستخدام أدوات قياس متخصصة ومنهجيات معتمدة تحاكي تجربة المنتفع، تهدف إلى رفع مستوى وعي المنتفعين وتعزيز المنافسة في القطاع، حيث يتم قياس أهم المؤشرات مثل مستوى التغطية، وسرعة تنزيل البيانات، ونسبة المكالمات الناجحة، وغيرها من المؤشرات، وتقوم الهيئة بنشر النتائج عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني.

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