بحث التعاون مع تايلاند فـي البرمجيات والحلول الرقمية

بانكوك ـ «الخليج 365»:

بحث سعادة السفير عيسى بن عبدالله العلوي سفير سلطنة عمان لدى مملكة تايلاند مع الرئيس التنفيذي لمجموعة Humanica التايلاندية الرائدة في مجال البرمجيات والحلول الرقمية للأعمال والمؤسسات الحديثة، سبل التعاون وفرص الاستثمار في سلطنة عمان، حيث اطلع سعادته على أعمال الشركة. وتعد شركة Humanica التايلاندية العامة المحدودة، شركة متخصصة في توفير برامج وخدمات الحلول التكنولوجية والرقمية المتكاملة لأعمال المؤسسات الحديثة، بما في ذلك حلول إدارة الموارد البشرية والمالية والمحاسبة وتخطيط موارد المؤسسات وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية، كما أنها إحدى أكبر الشركات في هذا المجال على مستوى جنوب شرق آسيا، وتتطلع إلى أن تصبح رائدة في آسيا والباسيفيك، وتقدم الشركة خدماتها للعملاء في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وخارجها من خلال 8 مكاتب إقليمية تضم أكثر من 1000 موظف، بما في ذلك أكثر من 500 خبير فني.

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