غدا.. سلطنة عمان تشارك فـي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك ـ العُمانية: تُشارك سلطنة عُمان غدًا في الدورة الـ78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة قادة دول العالم للمناقشة العامة السنوية رفيعة المستوى عبر شعار «إعادة بناء الثقة وإعادة إحياء التضامن العالمي: تسريع العمل بشأن خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها نحو تحقيق السلام والازدهار والتقدم والاستدامة للجميع». ويترأس وفد سلطنة عُمان معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية الذي سيجري سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع القادة والمسؤولين تتناول العديد من الجوانب منها العلاقات الثنائية مع سلطنة عُمان. وبحث أبرز الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر وسُبل التعامل معها ومعالجتها.

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