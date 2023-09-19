الإعلان عن المشاريع المتأهلة لمسابقة مختبر الجدران المتساقطة ببرلين

مسقط ـ «الخليج 365» :

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمس عن المتأهلين (الثلاثة) لمسابقة مختبر الجدران المتساقطة ببرلين في جمهورية ألمانيا الإتحادية، جرى ذلك خلال عقد النسخة الثامنة من مسابقة الجدران المتساقطة ـ عُمان 2023م، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الجدران المتساقطة الألمانية غير الربحية، بحضور سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي، وكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار.

وأسفرت نتائج المسابقة عن تأهل مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي لتشخيص الخرف في المراحل المبكرة للمتسابق الدكتور عبدالله بن يوسف الغيلاني، و مشروع كسر جدار تحسين الميثان للمتسابق الدكتور شبيب بن سليمان الراشدي، ومشروع كسر جدار الحرارة الضائعة في الخلايا الشمسية للمتسابقة أنفال بنت راشد البوسعيدية لمسابقة مختبر الجدران المتساقطة في برلين ٢٠٢٣ بجمهورية ألمانيا الإتحادية.

تهدف المسابقة إلى عرض كفاءات الجيل القادم من الباحثين المتميزين في سلطنة عُمان وشغفهم وتنوع مجالاتهم، وتُعَد المسابقة فرصةً مواتيةً للجيل الجديد من الشباب لمشاركة المجتمع في أفكارهم وابتكاراتهم، وربط مواهب الناشئة وكبار المبدعين واكتشاف وتطوير الباحثين المتميزين، وإقامة حوار متعدد التخصصات في الدعم والتعاون الدولي وتطوير طرق جديدة للاتصال العلمي، وبناء شبكات قوية ومستدامة.

وشهدت التصفيات النهائية منافسة (24) مشاركا اختيروا من بين (95) فكرة وابتكارا خضعت للفرز المبدئي من قبل لجنة التحكيم، حيث اختيروا وفق آلية حددتها لجنة التقييم لفرز المشاركات المتقدمة، كحداثة الفكرة، وأهميتها، وتأثيرها، وطريقة عرضها. خصص لكل مشارك مدة زمنية لا تتعدى (3) دقائق يستعرض فيها التحدي الذي يسعى لإيجاد حل له، تمثيلاً بالجدار الساقط أمام الحل المطروح خلال عرضه المقنع والأصيل، مقدماً نفسه للجنة التحكيم بما يرشحه للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى، وضمان فرصة حضور نهائي مسابقة مختبر الجدران المتساقطة في برلين المزمع عقدها في نوفمبر القادم.