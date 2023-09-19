جامعة السلطان قابوس تبحث التعاون المشترك مع الجامعات الخليجية

مسقط ـ «الخليج 365» :

زار جامعة السُّلطان قابوس وفد اللجنة الإشرافية للملتقى الثقافي والعلمي الرابع للطالبات بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتأتي هذه الزيارة لأجل الاطلاع على أوْجُه التعاون المشترك بين الجامعة والجامعات الخليجية. وكان في استقبال وفد اللجنة الإشرافية صاحب السُّمو السَّيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس الجامعة، والدكتورة أنفال بنت ناصر الوهيبية القائمة بأعمال عميد شؤون الطلبة بالجامعة، وبحضور الدكتور عامر محمد عامر العيسري مساعد عميد شؤون الطلبة للتوجيه والأنشطة، وممثِّلي الجامعات الخليجية، كما عرضت الدكتورة أنفال التصوُّر الخاص بالملتقي والبرنامج المصاحب على اللجنة. يأتي تنظيم الملتقى الثقافي والعلمي الرابع للطالبات بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة 7- 9 يناير 2024 بجامعة السُّلطان قابوس. ويُعدُّ الملتقى مساحة للتنافس الثقافي والعلمي الراقي بين طالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس؛ من أجل التميز والاعتراف المؤسَّسي بجهودهن الخلاقة في الثقافة والبحث العلمي والابتكار.

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