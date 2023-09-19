بدر بن حمد يلتقي برئيس معهد السلام الدولي

نيويورك ـ العُمانية: التقى معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أمس بالأمير زيد رعد الحسين رئيس معهد السلام الدولي على هامش مشاركة سلطنة عُمان في الدَّوْرة الـ78 للجمعية العامَّة للأمم المُتَّحدة في نيويورك. تناول اللقاء عددًا من القضايا العالمية وتحدِّيات التغيُّر المناخي وجهود إبراز الأهمية الاستراتيجية لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط واستعادة حقِّ الشَّعب الفلسطيني في إقامة دَولته المستقلة بعاصمتها القدس.

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