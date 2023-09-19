سلطنة عمان والجزائر تبحثان تعزيز التعاون فـي المجالات التشريعية

الجزائر ـ «الخليج 365» :

اختتم أمس وفد مجلس الشورى برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس زيارته الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي جاءت تلبية للدعوة الكريمة الموَجَّهة لمجلس الشورى من قِبل المجلس الشَّعبي الوطني للقيام بزيارة ثنائية.

وقام وفد مجلس الشورى بزيارة مقار المجالس التشريعية، وعقد لقاءات رسمية مع معالي إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشَّعبي الوطني، ومعالي صالح قوجيل رئيس مجلس الأُمَّة لبحث مجالات التعاون والتفاهم والتنسيق المشترك في عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالمجالس التشريعية وتعظيم الاستفادة بشأنها، وذلك بغية الارتقاء بها نحو آفاق أرحب ومجالات أوسع بما يحقق رؤية المجالس التشريعية والدَّوْر الإيجابي المرجو مِنها في رفد العمل الوطني.

كما تضمَّن برنامج الزيارة، قيام وفد مجلس الشورى بعقد لقاءات متعدِّدة مع كبار المسؤولين بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشَّعبية، وتمَّ خلال اللقاءات الإشادة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات.

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