مناقشة تعزيز جوانب الأمن البحري

مسقط ـ «الخليج 365»:

شاركت شرطة عُمان السلطانية أمس عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع التنسيقي المشترك مع وكالة الأمن البحري في جمهورية باكستان الإسلامية.

ناقش الاجتماع تعزيز جوانب التعاون المشترك في مجال الأمن البحري.

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