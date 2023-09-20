وزير الخارجية يلتقي عددا من المسؤولين على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة

نيويورك ـ العُمانية: التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المعقودة بنيويورك بمعالي زبيغنيو راو وزير خارجية جمهورية بولندا.

وأكد معاليه خلال استقباله نظيره البولندي بمقر البعثة الدائمة لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة بنيويورك حرص البلدين واهتمامهما على مواصلة دعم تعزيز علاقات الصداقة القائمة والتعاون في مجمل المجالات ذات المنافع المتبادلة، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تبادل معاليه مع معالي غير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص لسوريا خلال استقباله بمقر البعثة الدائمة لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة بنيويوركوجهات النظر حول الجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ توافقي للأزمة السورية وبما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق.

كما التقى معاليه بمقر البعثة بمعالي الدكتور زمبري عبد القادر وزير خارجية ماليزيا حيث تم خلاله التطرق إلى علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم تطلعات البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانب آخر.. تبادل معالي السيد وزير الخارجية ومعالي فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ومستجداتها إلى جانب الأولويات على الساحة العالمية.

وأكد الجانبان على أهمية الالتزام والتمسك بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمحافظة على سيادة الدول واستقلالها دعمًا للأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وأعربا عن حرصهما على تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاءات سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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