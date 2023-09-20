وكلاء الإعلام بـ(التعاون) يناقشون تطوير أداء جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج

مسقط ـ العُمانية: عقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات الإعلام ومن في حكمهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية عبر الاتصال المرئي في إطار جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، والتي أقرّها وزراء الإعلام بدول المجلس في اجتماعهم الـ (25) الذي عُقد في 24 نوفمبر 2022م؛ لتقديم المشورة الفنية وإعانة الجهاز على تحقيق أهدافه ودعم أعماله.

ترأس الاجتماع سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام، الذي أشاد بتعاون الجهات الإعلامية الرسمية بدول المجلس لدعم العمل الإعلامي الخليجي المشترك.

تم خلال الاجتماع إقرار عدد من التوصيات؛ لتطوير الأداء، ودعم برامج وأنشطة الجهاز، والتحضير لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ (16)، التي ستُقام في نهاية شهر أبريل المقبل، وتنظيم منتديات وفعاليات إعلامية وتدريبية متنوعة.

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