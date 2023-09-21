سلطنة عُمان ترحّب بالمباحثات الإيجابية في الرياض

مسقط – العُمانية: رحّبت سلطنة عُمان بالمباحثات الإيجابية التي تمت في الرياض بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية ووفد صنعاء بمشاركة الوفد العُماني، والتي جاءت استكمالاً للجهود المبذولة في الفترة الماضية.
وأشادت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية بما شهدته المباحثات من نقاشات وأفكار ومقترحات بنّاءة تسهم في الوصول إلى الحل الشامل والدائم، وبما يلبّي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني الشقيق.
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