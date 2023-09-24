محكمة الاستئناف بإبراء تحدد عدد الجلسات وتندب القضاة

ابراء ـ «الخليج 365»: عقدت أمس الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بإبراء بمحافظة شمال الشرقية والمحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاصها اجتماعها الأول للسنة القضائية 2023/‏2024، وذلك برئاسة فضيلة القاضي إبراهيم بن عبدالله البوسعيدي رئيس محكمة الاستئناف بإبراء ورئيس الجمعية العامة، وبحضور أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية بولايات المحافظة، ومساعد المدعي العام مدير المديرية العامة للإدعاء العام ومدير الدائرة الأولى بالمديرية بمحافظة شمال الشرقية، وحضور أمين السر بمحكمة الاستئناف بإبراء.

وأكد فضيلة القاضي إبراهيم بن عبدالله البوسعيدي رئيس محكمة الاستئناف بإبراء ورئيس الجمعية العامة أنَّ النظام القضائي في سلطنة عُمان يتمتع باستقلال تامٍّ عن السُّلطة التنفيذية والتشريعية وفق ما نصَّت عليه المادة «60» من النظام الأساسي للدولة، مؤكدًا أنَّ النظام القضائي حظي باهتمام خاصٍّ من لدُن جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لِمَا للقضاء من مكانة رفيعة ومنزلة سامية، فهو ركيزة العدل وركن مُهم للدولة وبه يأمن الناس وتستقر أحوالهم. وثمَّن فضيلته الجهود التي بذلت في محاكم ولايات شمال الشرقية والدَّوْر الذي قام به أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام خلال العام القضائي 2022/‏2023. ناقش الاجتماع والذي عقد بمجمَّع المحاكم بولاية إبراء في بنوده تحديد الدوائر القضائية خلال العام القضائي الجديد، بالإضافة إلى تشكيل وتوزيع القضايا على الدوائر وتحديد عدد الجلسات وندب أصحاب الفضيلة القضاة.

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