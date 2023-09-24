اليوم .. بدء فعاليات مؤتمر ومعرض عمان للطفولة

مسقط ـ العُمانية: يبدأ اليوم مؤتمر ومعرض عُمان للطفولة وهو الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وتنظمه جمعية الأطفال أولًا بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري. وسيركز المؤتمر على تربية وتنشئة الأطفال الموهوبين والمُجيدين وعلى وجْه الخصوص على «التوجهات المعاصرة في تربية الأطفال الموهوبين والمُجيدين» بمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين والمهتمين بهذا الشأن محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
ويهدف المؤتمر للوقوف على تنوُّع الخبرات والاستفادة القصوى من المختصين في نشر الوعي الوطني والدولي للاهتمام بالموهوبين، والممكنات في مجال الاستثمار بالتطوير في قدراتهم، كما سيتطرق إلى تبادل الخبرات والتجارب في اكتشاف الأطفال الموهوبين، وتعزيز دَوْر الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع في رعايتهم.
وفي هذا الصدد صرحت سُمو السَّيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة مجلس إدارة جمعية الأطفال أولًا «إنَّ هذا الحدث المُهمَّ يتوافق مع التوجهات التربوية والاجتماعية في الرؤية المستقبلية لسلطنة عُمان 2040 الساعية لتطوير الكفاءات الوطنية في مجال تربية الموهوبين والمجيدين، كما يأتي تحقيقًا لأهداف الخطة الخمسية الأولى للجمعية والتي يمضي القائمون عليها بطموح لتحقيقها بنسبة عالية على أرض الواقع».
يُذكر أن هذا الحدث يصاحبه معرض مختص باحتياجات الطفل في مكان واحد بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، ويحوي منصَّات ومسرحًا يقدم العديد من الحلقات التدريبية والأنشطة الترفيهية.
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